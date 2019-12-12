Isparta Belediyesi'nden çocuklarla iletişim ve beslenme semineri

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik verilen eğitimlerin dördüncüsü olan ‘Çocuklarla İletişim, Davranış Bozuklukları ve Çözüm Yolları' ve ‘Erken Çocukluk Döneminde Beslenme' konulu seminer Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerde sunumlar Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz ile Diyetisyen Tansu Duran tarafından yapıldı.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün'ün de katıldığı seminerde Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz katılımcılara ‘Çocuklarla İletişim, Davranış Bozuklukları ve Çözüm Yolları' hakkında bilgiler verdi. Deniz, sunumunda ‘İletişim Nedir?', ‘Çocuklarla iletişim kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında katılımcılara bilgiler aktardı. İletişimde beden dilinin öneminden bahseden Psikolog Havva Deniz, iletişim enstrümanlarında sözcüklerin yüzde 10, ses tonunun yüzde 30, beden dilinin ise yüzde 60 oranında etkili olduğunu vurguladı. Sağlıklı iletişimin temel özelliklerinden bahseden Deniz, çocuklarla iletişim için ilkeler ve önerilerden söz etti. Çocuklara yönelik iletişimin yaşa uygun ve çocuk dostu olması gerektiğine değinen Deniz, “Çocuklara yönelik iletişim çocukları bütünsel olarak ele almalıdır” derken, “Çocuklarınızla ilişkilerinizde olumlu rol modelleri sunun. İletişimin bir parçası olarak güvenli sığınaklar oluşturun” tavsiyesinde bulundu.

Çocuklarda davranış bozukluğunun, çocuğun belirli bir sınır ya da engellenmesinden sonra çevresiyle olan ilişkilerinin bozulması uyumsuz davranışları sergilemesini doğurduğunu kaydeden Psikolog Havva Deniz, davranış bozukluklarının nedenleri hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Deniz, çocuklardaki davranış bozukluklarının nedenlerinin ‘dikkat çekmek', ‘Ebeveyne karşı güç kazanma isteği', ‘İntikam alma isteği' ve ‘yetersizlik'ten kaynaklı olabileceğini aktararak şunları söyledi; “Davranış bozukluğu olan çocuklarla olumlu ilişki kurmak için karşılıklı saygı, çocuğa zaman ayırma, cesaretlendirme, sevgiyi anlatmak ve paylaşmak önemlidir. Uyum ve davranış bozuklukları kendiliğinden geçmez, bu bozukluğun altında yatan sebeplerin ortadan kaldırılması ile geçer”.

Yine çocuklarda saldırganlığın nedenleri arasında televizyon ve kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi, olumsuz anne-baba tutumları, aile içi şiddet, beyin zarı iltihabı, beyin zedelenmesi gibi fizyolojik konuların olabileceğini aktaran Deniz ailelere, “Çocuğa saldırganlık modeli olmayın. Saldırgan davranışlara tolerans göstermeyin ve saldırgan davranışları kesinlikle dayakla cezalandırmayın” tavsiyesinde bulundu.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni Tansu Duran da, ‘Erken Çocukluk Dönemi ve Beslenme' hususunda katılımcıları bilgilendirdi. Beslenmenin, bedensel gelişim, duygusal gelişim ve fiziksel gelişime etkisi, kişiye özgü planlanan beslenme ile yapılan olumlu değişiklikler ile bireylerin sağlığının korunabileceğini ve böylelikle ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin de azalacağını belirtti.

Ailelere çocukların beslenmeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Duran, “Ara öğünlerde şeker, bisküvi, çay, gazoz, kolalı içecekler verilmemelidir. Çocuğun gelişimi için kendi kendine yemek yeme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Sevmediği besinler konusunda ısrar etmeyip aynı guruptaki benzer besinler verilmelidir. Araştırmalara göre yetersiz ve dengesiz beslenmiş çocukların hem fiziksel hem de mental yönden geri oldukları, sevgisiz ve ilgisiz yetiştirilen çocukların yeterli beslenseler dahi mental yönden geri olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca unutulmamalıdır ki, çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmesinde anne babaların tutarlılığı ve ona iyi örnek olması en temel koşuldur” şeklinde konuştu.