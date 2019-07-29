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Isparta Belediyesinden kanal temizliği

Isparta Belediyesi şehir genelindeki tüm kanallar ile Çayboyu’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi şehir genelindeki tüm kanallar ile Çayboyu'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda Çayboyu temizlendi.


Çalışmalarda kanallarda biriken çamur, ot ve diğer atıklar da ortadan kaldırıldı. Havaların sıcak gitmesi dolayısıyla oluşan otlarla birlikte, köprü altlarında biriken toprak yığınları insan gücü ve makinelerle temizlenerek şehir daha temiz bir görünüme ulaştırıldı.

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