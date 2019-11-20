Isparta Belediyesi'nden kavşak çalışmaları

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla başlatılan ‘Kavşaklardaki adaların kaldırılması' çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu çalışmalara, çalışmalara Zabıta Kavşağı ile devam ediliyor. Bellona ve Otogar Kavşaklarında olduğu gibi Zabıta Kavşağında da ada kaldırılırken, caddedeki orta refüjlerde de daraltmalara ve bununla birlikte yeni düzenlemelere gidiliyor.

Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kavşaklarda trafik akışında ciddi rahatlama hissediliyor.

Yapılan çalışmalarda ışıklı kavşaklardaki adalar kaldırılırken, orta refüjlerde de daraltmalara gidilerek yeni şeritler kazandırılıyor. Yeni düzenlenen kavşaklarda da trafik akışında yüksek miktarda rahatlık sağlanmış oldu. Yine araçların sağa ve sola dönüşlerinde de ciddi anlamda araç sürücülerine kolaylık kazandırıldı.