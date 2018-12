Isparta Belediyesi'nden Millet Bahçesi

Park alanında yürüyüş yolları, fitness alanları, semt spor sahası ve mesirelik ile yeşil alanlar bulunacak. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, alanın 6 yıl önce ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını dile getirerek, “Şimdi zamanı geldi. 60 dönümlük bir alan üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği Millet Parkını burada kuruyoruz” dedi.

Isparta Belediyesi şehrin dört bir yanında yeşil alan çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda binlerce metrekarelik alanları yeşillendiren, içerisine çocuk oyun alanlarından, fitness aletlerine, yürüyüş yollarından, dinlenme alanlarına kadar çok sayıda özelliği bir arada barındıran parklara bir yenisi daha ekleniyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Binbirevler Mahallesinin en üst bölgesinde yer alan ve 6 yıl önce bölgede, ceviz ve sedir ağaçları ile birlikte çeşitli fidanların toprakla buluşturduğu 60 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi kurulması için çalışmaların başlatıldığını duydurdu. Millet Bahçesi yapılacak olan bölgede iş makineleri tesviye çalışmalarına başlarken, yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Şimdi zamanı geldi burada büyük bir çalışma yapıyoruz. 60 dönümlük bir alan üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği Millet Parkını burada kuruyoruz. Bu alan Isparta'ya ve Türkiye'ye hizmet edecek” dedi.

Alanda yoğun bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışmaların tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Kendi imkanlarımız daha randımanlı oluyor. Usta belediye Isparta Belediyesi, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz” görüşlerinde bulundu.

Günaydın: “Türkiye Cumhuriyetinin Millet Parklarına ihtiyacı var”

Binbirevler Mahallesinde yapımına başlanan ve Isparta ile Türkiye'ye hizmet verecek olan Millet Bahçesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın şunları söyledi; “60 dönüm içerisinde spor alanları, koşu alanları, ormanı, istirahat alanları olan Türk Milletinin özlüğünü ve kimliğini belirten objeler ve bol yeşil alan üzerinde duruyoruz. Buranın sulama sistemleri için ana hatlarını döşeme işini 6 yıl önce hazırlamıştık. Ağaçlarımız yetişti 6 yaşına geldi. Ortada bir şey yokken biz ağaç dikmiştik ve zamanı gelmesini beklemiştik. Evet, zamanı geldi, bozkır bir alandı ve burayı yeşil alana çeviriyoruz. Yeşilin olduğu yerde güzellik, heyecan, beğeni, mürüvvet ve sağlık, sıhhat olur. Çok ciddi bir gelişim sağlıyoruz, projelerini çizdik, hazırladık ve kısa sürede bitiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın istemiş olduğu o parkı burada inşa ediyoruz. Şehirlerimize böyle parklar yapılması lazım. Gerçi biz bunu görüş olarak 17 sene önce millet parkına başlamıştık diyebiliriz o da Gökçay'dı. İkinci bir millet parkı da Binbirevler'imizde yapılıyor. Şu anda arazi tesviyeleri yapılıyor. Millet Parkı büyüklüğünde yeni parklar daha yapacağız. Bunları yapıyoruz, 28 bin metrekarelik Çünür Yenişehir'e park yapılıyor. Bu da millet parkı gözüyle de bakılacak yine parklarımız yapılıyor. Bu millet parkı sadece Isparta'mızın değil, Türkiye'nin de bir parkı olacak. Çevresiyle de dağlarla her tarafla uyumlu hale gelecek. Aynı zamanda Isparta'mızın her tarafı buradan görülebilecek. Kuş bakışı Isparta'mızı görüyor. Millet Parkımız aynı zamanda seyir terası anlamını da taşıyor. Yapısal fonksiyonlar yüklendi. Isparta halkımız, milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan bir parkımız. Gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin Millet Parkına ihtiyacı var. Hiçbir yerden destek almadan bu parkımızı yapıyoruz. Biz yapalım ki bu milli olay daha değerli hale gelsin. Her şeyi Isparta Belediyemizin teknik kadrosuyla yapıyoruz. Isparta'mıza ülkemize hayırlı olsun, örnek olsun temennisinde bulunuyorum.”

Şıkşık: “Her yeri kuşbakışı gören bir park”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın çalışmalarına eşlik eden Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazıl Şıkşık da, “Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımızın mahallemize verdiği değer, mahallemize göstermiş olduğu bu teveccühten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Millet Parkından Isparta'mızı Türkiye'ye daha güzel tanıtmak ve anlatmak güzel. Her yeri kuşbakışı gören bir park. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.