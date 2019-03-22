Isparta Belediyesi'nden Nevruz Bayramı etkinliği

Demir döven ve vatandaşlara kazan başına geçerek pilav dağıtan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, vatandaşların baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramını kutladı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla, Kaymakkapı Meydanında kurulan seçim çadırında vatandaşlarla buluştu. Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin tarafından karşılanan, Başkan Günaydın ardından kazanın başına geçerek vatandaşlara pilav dağıttı. MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin'in de katıldığı programda demir döven Günaydın, 21 Mart'ın Türkün büyük bayramı olduğunu söyledi.

Günaydın: “Türk Milletinin ulusal bir bayramı”

Başkan Günaydın, “Bugün Türk devletlerinde Nevruz Bayramı kutlanıyor. Öz ve öz Türkün bayramı. Halkımızın, Türk Milletinin Nevruz Bayramını kutluyoruz. Nevruz yeniden bir yaşamı ifade eden önemli bir bayramımızdır. Türkiye'de ilk defa 1999'da Nevruz'u Ayazmana'da kutlayan Isparta Belediyesiydi. Bizim kutlamamızın iki üç yıl sonrasında TBMM'den Nevruz'un Türkiye genelinde kutlanması yönünde karar alınmıştır. Türk Milletinin ulusal bir bayramı sayılır. Bu bayram ülkemize birlik beraberlik, sağlık sıhhat açısından hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” dedi.

Güzerin: “Nevruz Türkün Bayramı”

Nevruz'un Türk'ün öz bayramı olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin de, “Nevruz Türkün Ergenekon'dan çıkışını ilimizde belediyemiz, parti teşkilatlarımızla kutluyoruz. Allah'ın izniyle Nevruz'u Türklerin elinden hiçbir etnik, sosyal guruba bırakmayıp sürekli kendimiz, kendi içimizde Türklük şuuru ve bilinciyle her sene kutlayacağız” şeklinde konuştu.