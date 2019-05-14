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Isparta Belediyesi'nden Ramazan Sokağı etkinlikleri

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında, Tarihi Damgacı Sokak’ta stantların açıldığı, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı’nda çocuklar için balon parklar kuruluyor, iftar sonrasında başlayan etkinlikler akşam geç saatlere kadar devam ediyor.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında, Tarihi Damgacı Sokak'ta stantların açıldığı, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı'nda çocuklar için balon parklar kuruluyor, iftar sonrasında başlayan etkinlikler akşam geç saatlere kadar devam ediyor.


Isparta Belediyesi'nin Ramazan Sokağı etkinliklerinde bir hafta geride kalırken, vatandaşların programlara ilgisi de yoğun oluyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. ‘Evet, hayır', sandalye kapmaca yarışmalarının yapıldığı, Tosun Paşa orta oyununun sergilendiği, Aşuk ile Maşuk ve pehlivan oyunlarının yer aldığı Ramazan etkinlikleriyle çocuklar mutlu bir akşam geçirmenin keyfini yaşıyor.


Ramazan Sokağı etkinliklerinin yetişkinlere yönelik programları çerçevesinde Afrika Gecesi düzenlendi. Programda Somali Dans Gurubu, Zimbabwe Dans Gurubu'nun yer aldığı etkinliklerde Caner Kaya ve Musa Korkmaz da Türk Halk Müziği konseri verdi. Damgacı Sokak'ta gerçekleşen Ramazan etkinliklerine bugüne kadar binlerce Ispartalı katılırken, yine Ramazan Sokağı'na kurulan stantlarda vatandaşlar alışverişlerini yapabilirken, özellikle çocuklar için el becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yer alıyor. Bu aktiviteler arasında çocuklar ahşap işlemecilik, ebru sanatı ve çamurdan tabak, vazo gibi eşyalar yapabiliyor.

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