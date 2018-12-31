Isparta Belediyesi'nden SDÜ öğrencisine ücretsiz ders çalışma kampı

Isparta Belediyesi üniversitede okuyan ve final döneminde gençlerin sınavlarına daha iyi çalışabilmeleri amacıyla ‘Ders Çalışma Kampı' oluşturdu. Süleyman Demirel Kongre Merkezinde 1 Ocak 2019 Salı günü saat 17.00 itibariyle açılacak olan ve 14 Ocak 2019'a kadar üniversite öğrencilerinin ders çalışmak için kullanacağı salonda her türlü imkan düşünüldü.

Wi-Fi'den, yiyecek-içecekten servise kadar her şey var

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, final dönemlerinde kütüphanelerin hem çok yoğun olduğunu yer bulmakta sorunlar yaşandığını hem de, öğrenciler için üniversite kütüphanesinin uzak düşmesi dolayısıyla böyle bir çalışma yapıldığını söyledi. Üniversite öğrencilerinin 1-14 Ocak tarihleri arasında final dönemi yaşayacaklarını ve sınava gireceklerini belirten Başkan Günaydın, bunun için merkezi bir yerde, gençlere her türlü ders çalışma imkanının belediye tarafından sunulduğunu belirtti. Otogar üstünde bulunan Süleyman Demirel Kongre Merkezinin 1 Ocak 2019 Salı günü saat 17.00 itibariyle öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını aktaran Günaydın, “Gençlerimiz için 1500 kişi kapasiteli bir ders çalışma alanı oluşturduk. Bu alanda sesli çalışma alanı, sessiz çalışma alanı, Wi-Fi, şarj imkanı sunuyoruz. Yine gençlerimiz için gece çorbası, kahvaltı, çay, nescafe, dinlenme ve servis imkanı da sağlayacağız. Üniversiteli gençlerimize girecekleri finaller için şimdiden başarı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Süleyman Demirel Kongre Merkezinde kurulan Ders Çalıma Kampına girişlerde üniversite kimlik kartı kontrolü yapılacak, hiçbir ücretin talep edilmeyeceği alan 6 Ocak'ta ise bir günlüğüne kapalı olacak.