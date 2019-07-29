Isparta Belediyesinden şehir içi temizlik ihalesi

Kentte, 39 aylık ve 25 milyon 302 bin 769 lira muhammen bedelle çıkılan ihale için 26 istekli tarafından ihale dokümanı alındı. Belediye Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleşen ihaleye 2 firma katıldı. İhale sonucu incelemenin ardından karara bağlanarak netlik kazanacak.

Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, ihalenin kent için hayırlı olması temennilerinde bulundu. Başkan Vekili Kaya, “İhale için 26 firma doküman aldı. Bu iş için 2 firma teklif sundu. İhale sonucu yapılan incelemelerin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

Açıklamanın ardından daha sonra teklif veren şirketlerin dosyaları açıldı. İki şirket tarafından; biri 15 milyon 873 bin 450 lira, diğeri de 25 milyon 292 bin 500 liralık teklifler sunuldu. İhale, komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucunda kararak bağlanarak katılımcılara bildirilecek.