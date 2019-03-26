Isparta Belediyesi'nden Sermet'e 50 bin metrekarelik asfalt

Beraberinde yeni dönem belediye meclisi üyesi adayları ve MHP İl eski Başkanı İsa Yalçın ile birlikte Sermet Mahallesine gelen ve asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Günaydın, mahalledeki 50 bin metrekarelik asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “50 bin metrekarenin üzerinde bir asfaltlama çalışması bitti. Mahallemizin otobüs güzergahları, pazar günü de çalışılarak bitirilmiş oluyor. Yoğun bir hızla çalıştık. Kaliteli bir asfalt çalışması gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmaları kendi personel ve iş makinelerimizle yaptık. Yine mahallemizin bir bölümünü de kilit taşı ile döşedik. Kışın Mehmet Tönge'de 40 km'lik bir asfalt çalışmasını da bitirdik. Karaağaç Mahallemizin doğu bölümündeki asfalt çalışması yapmıştık. Kilit taşı çalışmalarımız devam ediyor, bu çalışmaları da birkaç gün içerisinde tamamlıyoruz. Şu ana kadar 1450 km'lik asfalta ulaştık. Şehrimizin iki mahallesinde küçük yerlerimiz kaldı. Şehrimizin altyapı ve üstyapı asfalt bakımından yüzde 98'i tamamlandı. Hayırlı olsun” dedi.