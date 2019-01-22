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Isparta Belediyesi'nden ücretsiz karne şenliği

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte binlerce öğrenciye ‘Karneni Getir, Hediyeni Götür’ etkinliği kapsamında karne hediyesi dağıttı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte binlerce öğrenciye ‘Karneni Getir, Hediyeni Götür' etkinliği kapsamında karne hediyesi dağıttı.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, çocukların yarıyıl tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri amacıyla da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde çarşamba günü başlayacak ve 5 gün sürecek olan ‘Yarıyıl Karne Şenliği' düzenliyor.


23-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri amacıyla ‘Yarıyıl Karne Şenliği' düzenlediklerini belirten Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ücretsiz olan etkinliklere 10.00-19.00 saatleri arasında tüm çocukları davet etti.


Başkan Günaydın, şenlik kapsamında Bilim Atölyeleri, Meslek Atölyeleri oluşturulduğunu, tiyatro gösterilerinin yer alacağını yine balon katlama, şişme oyun alanları ile birlikte birçok etkinliğin çocuklarla buluşturulacağını aktardı. Günaydın, etkinlikler kapsamında Çatlak Yumurta Limon-Zeytin Müzikali, Harika Kanatlar Müzikali gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığını aktardı.

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