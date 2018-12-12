Isparta Belediyesi'nden ücretsiz kültür gezileri

Isparta Belediyesi Kültür Gezileri kapsamında Çanakkale'nin, ardından Konya'ya gezi düzenliyor.

Isparta Belediyesinin uzun süredir çeşitli bölgelere düzenlendiği Kültür Gezileri devam ediyor. Son olarak Isparta Belediyesi vatandaşları ücretsiz olarak Konya Mevlana'ya götürüyor. Daha önce Çanakkale'ye gezi düzenleyen, 10 Kasım'da Anıtkabir'e 32 otobüsle yaklaşık bin 500 kişiyi götüren Isparta Belediyesi şimdi de 23 Aralık'a kadar her gün devam edecek Konya Mevlana gezilerine başladı. Bu kapsamda ilk kafile Konya'ya gitti ve burada rehberler eşliğinde bir tur düzenledi. Gezi kapsamında vatandaşlar Mevlana Türbesi, Alaaddin Tepesi, Sille Köyü, Ecdad Parkı, Meram'ı dolaşma fırsatı buldu.

Konya gezisinden dönen vatandaşlar, “Çok güzel bir yolculuktu. Sille'yi, Meram'ı gezdik, Mevlana'yı ziyaret ettik, kültürümüzü öğrendik. Bu gezilerle kültürümüzü daha iyi öğreniyoruz. Çok güzel bir geziydi. Başkanımızın düzenlemiş olduğu bu etkinlikten çok memnun kaldım. Her belediyenin mutlaka böyle bir etkinlik yapması gerek. Başkanımızın Konya tercihi çok güzel olmuş. Tarihi ve tasavvufi anlamda güzel bir şehre gitmemize vesile olan ve bize bu imkanı tanıyan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Isparta Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz, çok iyi bir insan. Başkanımızdan memnunuz” dedi.