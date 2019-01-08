Isparta Belediyesinden Üretici Kadınlar Pazarı

ISMEK'li üretken bayanlarımız Hükümet Meydanı arkasında ahşaptan yaptığımız küçük evlerde ürettikleri ürünleri de satabilecekler” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bayanların istihdamına ve evlerine ekonomik gelir ede edilmesine vesile olan ISMEK'in tekstil, elişi ve Elizi Mağazalarında incelemelerde bulundu. Günaydın, ISMEK'in el sanatları konusunda zirveye geldiğini, tekstil atölyesinde, tekstil, nakış, desen konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi.

“Elizi Türkiye çapında bir marka haline gelmiştir”

Tekstil konusunda üç yıldan buyana yoğun bir çalışma içerisinde bulunduklarını ve bu çalışmalar kapsamında nevresim, seccade, pike, salon takımları, bebek, banyo ve havlu takımları üretildiğini belirten Başkan Günaydın, “Bunlar el emeği göz nuru ile yapılan çalışmalarımızdır. Kalite üzerinde hassasiyetle duruyoruz, bayanlarımız bu konuda seri şekilde çalışmakta ve çeşitli vilayetlerimize de ürünlerin satışı yapılmaktadır. Bu ürünler Elizi markası altında satılıyor. Elizi Türkiye çapında bir marka haline gelmiştir. Aranan bir marka olmuştur. Türkiye'de, Isparta ve Elizi aranmaktadır” dedi.

Yeni bir gelişime daha geçildiğini ve Türkiye çapında ciddi firmaların alışveriş yaptığını ve bayiliklerin oluşmaya başladığını belirten Günaydın, “İstanbul'da birkaç bayimiz var. Şu anda bu firmalar bizim ürettiğimiz ürünleri satmaktadır” şeklinde konuştu.

“Özel tasarımla evler yapıyoruz”

ISMEK'in merkez bina haricinde mahallelerde de kurs yerlerinin bulunduğunu ve burada da yüzlerce bayanın aynı anda eğitim aldığına değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu mahallelerimizde bulunan kursiyerlerimizden üretim olarak kalite noktasına ulaşılan ürünleri de burada satılmakta. Mahallelerimizdeki kurslarda da çok sayıda bayanımız yetişti, bu bayanlarımıza üretken bayanlar ismini veriyoruz. Üretken bayanlarımız için yakın bir tarihte ahşaptan küçük evler yapılıyor, bu evlerde üretken bayanlarımız burada mallarını satabilecekler. Bayanlarımız için Hükümet Meydanı arkasına konacak ve özel tasarımla evler yapıyoruz” diye konuştu.

“Üretim burada, satışlar Türkiye çapında gerçekleşiyor”

Tekstil de 3, nakış bölümünde ise 4 yıldan bu yana yoğun bir şekilde çalışıldığını dile getiren Başkan Günaydın, “Kalite üzerinde duruyoruz. Bu kalite Elizi markasını ortaya çıkardı. Elizi markası ve satışları Isparta dışına taştı. Üretim burada, satışlar Türkiye çapında gerçekleşiyor. Böylelikle büyük istihdam oluşturmuş oluyoruz. Bayanlarımız kaliteli bir şekilde ürettiklerini hem kendileri satabiliyor, hem de biz onların adına satış gerçekleştiriyoruz. Böylelikle fabrikalaşma aşamasına geçiliyor. Piyasada satılanlardan daha seçkin ve kaliteli tekstil ürünlerimiz var. İşin zorunu hallettik, bu zorluk belli bir noktaya gelmek ve kaliteyi üst seviyeye çıkarmaktı. Bu noktaya ulaşmış bir belediyeyiz. Burada çalışan bayanlarımızı kutluyorum, başarılar diliyorum, bayanlarımız aynı zamanda Isparta'mıza ekonomik girdi sağlıyor, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Burası küçük fabrika oldu, üretiyoruz, satıyoruz. Yakın bir gelecekte de bu çok daha büyük bir fabrikaya dönüşecek. Ülkemize, milletimize, Isparta'mıza, özellikle üretken bayanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.