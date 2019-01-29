Isparta Belediyesi'nden UYUMDER'in bağımlılıkla mücadelesine destek

Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Başkanı İbrahim Uzunköprü ve yöneticiler Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Bağımlılıkla mücadelenin devlet-millet işbirliği ile gerçekleşebileceğine dikkat çeken Başkan Günaydın, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a bağımlılıkla mücadeleye destek kermesi ve programına katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür eden UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü, “ Yeni rehabilitasyon merkezimize geçmemiz hasebiyle, merkezimizin yüzde 100 faaliyete geçmemesinden dolayı sizlerin desteklerini bekliyoruz. Burada bir döner sermaye oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturmak istediğimiz döner sermaye ile merkezin hiç kimseye muhtaç olmadan kendi kendine idare edebilir duruma gelmesi için altyapı oluşturulması için desteğe ihtiyacımız var” dedi.

“Hızır gibi imdadımıza yetiştiniz”

UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil de, Başkan Günaydın'ın düzenledikleri programa katıldığını ve dernek ağası olduğunu hatırlatarak, Yarı kapasite ile çalışıyoruz, tam kapasiteye çıkabilmek için yardımlarınızı bekliyoruz. Merkezimizde 25 gencimiz var. Çok acil almamız gereken 40 kişimiz var" dedi

“Halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum”

Zor duruma düşen gençlerin içerisinde bulundukları sorunlardan kurtarılması noktasında UYUMDER'in ciddi çalışmalar yaptığını ve kendisinin de derneğin her zaman yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Derneğimiz ciddi mücadele ediyor. Belediye olarak yardımcı olmaya devam edeceğiz. Halkımızı da bu konuya duyarlı olmaya davet ediyorum. Derneğimizin önemli tecrübeleri var. Bağımlılık yaygın hale geldi. Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi haline geldi. Bu problemi devlet, millet el ele yenebilir. Bu çocuklarımızın kurtulacağına, ülkemize, milletimize en büyük kazanç olacağı, yetişmiş insan olacağı kanaatindeyim. dedi.