Isparta Belediyesinin dağıttığı fidan sayısı 72 bine ulaştı

Isparta Belediyesi, ‘Fidanlar Bizden Meyveler Sizden' etkinliği çerçevesinde 10 bin adet aşılı armut fidanını ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. Bugüne kadar dağıtılan çeşitli meyve fidanı sayısı 72 bin adete ulaştı.

Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta, yeni meyve fidanlarını toprakla buluşturuyor. Isparta Belediyesi'nin ‘Fidanlar Bizden Meyveler Sizden' etkinliği çerçevesinde meyve fidanları toprakla buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar aralarında armut, ayva, badem, elma, şeftali, kiraz gibi 62 bin adet meyve fidanını vatandaşlara ücretsiz dağıtan Isparta Belediyesi, 10 bin adet daha aşılı armut fidanının dağıtımını gerçekleştirdi. Böylelikle bir üretici tarafından bağışlanan ve soğuk hava deposunda bulunan 10 bin adet aşılı armut fidanı toprakla buluşmuş olacak.

Dağıtılan armut fidanlarını alan vatandaşlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Meyve fidanlarının çok güzel olduğunu belirten vatandaşlar, “Peygamber Efendimiz ‘kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' demiş. Ben de onun için çok seviyorum. Ramazan ayında belediyemiz fidan dağıtımı yapmıştı, o zamanda almıştım. O fidanlar çiçek açtı, meyve verdi. Rahmetli Hasan Balaman belediye başkanlığı döneminde gül dağıtmıştı, 3 kök gül almıştım. O gülleri kopardıkça Fatiha okuyorum. Bu fidan yerine daire verseler bu kadar sevinmeyiz. Çok iyi bir uygulama. Belediyemiz çok faydalı işler yapıyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Dualarımız başkanımızla” şeklinde konuştular.