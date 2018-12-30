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Isparta beyaza büründü

Isparta’da dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar şehri beyaza bürüdü.

Isparta'da dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar şehri beyaza bürüdü.


Kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı gece boyunca devam ederek, şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Isparta merkezde 10 santimetreye kadar biriken kar, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.


Kar yağışıyla birlikte Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kartopu oynayarak eğlencenin tadını çıkardılar.


Kar yağışıyla birlikte fotoğraf tutkunları da şehrin farklı noktalarında o anları ölümsüzleştirirken, bazıları da hatıra fotoğrafları çektirdiler.


Isparta'daki kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirirken, yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda yağış sonrasında şehirde kayda değer bir aksaklık yaşanmadı.


Kar yağışının önümüzdeki hafta da etkili olacağı belirtildi.

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