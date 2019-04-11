Isparta Canlı Hayvan Pazarı şap tehdidiyle kapatıldı

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, merkeze bağlı Yazısöğüt köyündeki bir işletmede bulunan 1 hayvanda gözlenen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarını kapattıklarını belirtti.

"Tedbiren de olsa karantina gerektiriyor"

İl Müdürü Dolunay yaptığı açıklamada, "Şu anda 1 hafta oldu. Yazısöğüt'te 1 hayvanda şap rahatsızlığına rastladık. Yazısöğüt civarında 10 kilometrelik alanda karantina uygulanıyor. Hayvan pazarı da bu alanda olunca kapatıldı. Bölgede bulunan tüm hayvanlara komple bir aşılama yaptık. Kontroller devamlı yapılıyor. Ama her şeye rağmen tedbiren de olsa karantina gerektiriyor. Bu durum 1 ay içerisinde tekrar gözden geçirilecek. Bir veya iki haftaya kadar bölgedeki hayvanları tekrar gözden geçirip, pazar konusunda yeniden değerlendirme yapacağız. Belki 1 aydan önce de karantina kaldırılabilir" dedi.

Pazarın Ramazan ayında açık kalması bekleniyor

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hayvan pazarı ile ilgili gerekli önlem ve tedbirleri almaya hazırlandıklarını kaydeden İl Müdürü Dolunay, "Ramazan ayında et tüketiminin artmasını dikkate alarak, pazarın açık olacağını düşünüyoruz. Et tüketiminin sağlıklı şekilde yapılabilmesi adına gerekli çalışmaları yapmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.