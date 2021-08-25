Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı: “Cinayet şüphelisi 2 firari yakalandı”

Isparta'da silahlı saldırıya uğrayan Ali Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli firariden birinin kentte, diğerinin ise İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Olay, 7 Ağustos günü saat 15.45 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. 5351 Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Kurt, ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurt, 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının Y.E. ve H.A. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliğinde kurulan özel ekip, Y.E.'yi 16 Ağustos'ta Isparta'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özel ekip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bugün ortaklaşa düzenledikleri operasyonda H.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın Isparta'ya getirilmesi bekleniyor.

“Şüpheli şahısların kaçmalarına yardım edenler hakkında soruşturma devam ediyor”

Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, meydana gelen olayla ilgili gizli bir soruşturma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Meydana gelen olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gizli bir soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda olay yerinde 3 adet 9 mm çapında kovan ve 1 adet mermi çekirdeği ele geçirilmiş, yapılan araştırmada tanık anlatımlarına göre olayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlaşılan asli fail H.A. ile yardım eden Y.E. olduğu tespit edilmiş, şüpheliler hakkında yakalama emri düzenlenerek derhal aranmalarına başlanmıştır. Şüpheli şahısların kaçmalarına yardım eden failler hakkında ise ayrıca soruşturmaya devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Tezvirat içeren paylaşımlar titizlikle takip edilmektedir”

Şüpheli H.A.'nın babası M.A.'nın daha önce Isparta Belediye Başkanlığı yapmış olması nedeniyle yerel basın ve sosyal medyada, firari şüpheli H.A.'nın bazı üst düzey siyasiler ve bürokratlar tarafından korunduğu yönünde çok sayıda tezvirat içeren paylaşımlara rastlandığı belirtilen açıklamada, “Bu ve benzeri paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Uzman ekip İstanbul'da yakaladı

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamanın devamında, “Firari şüpheliler H.A. ve Y.E.'nin yakalanması maksadıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından İstanbul iline görevlendirilen alanında uzman ekipler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen takip ve araştırmalar neticesinde öncelikle şüpheli Y.E., 16.08.2021 günü saat 10.25 sıralarında ilimizde hazır edilerek tutuklanmıştır. Yapılan sürekli takip ve araştırmalar neticesinde şüpheli H.A. 25.08.2021 günü İstanbul ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs sorgusu yapılmak üzere görevliler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafsızlık ilkeleri ışığında suç ve suçlularla mücadelesine devam edecektir” ifadelerine yer verdi.