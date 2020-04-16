Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: “Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi”

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İnfaz Yasası kapsamında Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bugüne kadar 798 hükümlünün dosyasının incelendiğini belirterek, yasa şartlarına uygun olanlarla ilgili işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Kamuoyunda İnfaz Yasası olarak bilinen ‘7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Keçiborlu K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda barınmakta olan 425 hükümlünün korona virüs tedbirleri kapsamında salgın hastalık iznine gönderildiğini bildirdi. Akbulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bugün itibarı ile 798 hükümlünün infaz dosyası incelenmiş, bunlardan 5 hükümlü Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan doğrudan tahliye edilmiş, 38 hükümlü ise Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna alınarak salgın hastalık izni işlemlerine başlanmıştır. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak toplam 28 hükümlüden 16 hükümlünün infaz kurumu ile irtibatı kesilmiş olup kalan 12 hükümlü hakkında işlemlere aralıksız devam edilmektedir. Keçiborlu K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise 2 hükümlü tahliye edilmiş, 8 hükümlü ise denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde infaz kurumundan ayrılmıştır. Diğer hükümlülere ait infaz dosyalarının işlemleri devam etmekte olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.”