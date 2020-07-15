Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: “FETÖ/PDY'den 7 bin 315 soruşturma açıldı”

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kentte 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele çerçevesinde 7 bin 315 soruşturma yapıldığını, bunlardan bin 661 dosyada kamu davası açıldığını belirtti.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte Türk yargısının hakimler ve cumhuriyet savcılarıyla zorlu bir imtihandan geçtiğini belirten Akbulut, “Anayasa ve yasalar çerçevesinde devleti ve cumhuriyeti koruma göreviyle vazifeli Türk yargısı, mensubu olduğu devlet teşkilatına sadık kalmış, içerisine sızan yabancı unsurları hızlı bir şekilde ihraç etmiş ve büyük bir cesaretle aynı gece FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çetin bir mücadele başlatmıştır. Türk milleti adına karar verme yetkisine haiz Türk yargısı bağrından çıktığı Türk milletinden ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milli iradeden aldığı cesaret ile vermiş olduğu bu kutsal mücadelede kararlılık göstermiş, kısa sürede terör örgütü mensuplarını tespit ve tasfiye etmiştir. Türk hâkimleri ve cumhuriyet savcıları kararlıdır; devletimizin bekası temin edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

“Bin 661 dosyada kamu davası açıldı”

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele çerçevesinde 7 bin 315 soruşturma yapıldığını ve bunlardan bin 661 dosyada kamu davası açıldığını ifade eden Akbulut, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Örgütün gizli yapılanmasının ifşası için soruşturmalarımız halen devam etmektedir. Türk devletinin istikbaline ve Türk milletinin istiklâline yönelen suçlarla karşı hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz gecesi ülkesi için hayatlarını kaybeden şehitlerimize, gazilerimize ve ülkesi için sokaklarda kahramanca mücadele veren milyonlarca vatandaşımıza minnet ve şükran borcumuz vardır. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bizler için bir hüzün bayramıdır. Bizler Türk milleti adına karar verme yetkisine sahip Türk yargı teşkilatı olarak daima bağrından çıktığımız aziz milletimizin yanındayız, görevimizi en iyi şekilde yapmaya yeminliyiz. Bu vesileyle en azından üzerimize düşen borcun bir kısmını ödeme azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve selamet, aziz milletimize sıhhat ve afiyet diliyorum."