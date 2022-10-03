İhlas Haber Ajansı

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Isparta' da amatör spor haftası kutlamaları başladı

Isparta İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı.


Gençlik ve spor bakanlığı ile amatör spor kulüpleri konfederasyonu tarafından düzenlenen ve her yaştan insanın spor yapması ve yeni bireyleri spora kazandırmayı amaçlayan Amatör Spor Haftası kutlamaları start aldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında dart, bilek güreşi, masa tenisi, badminton, ayak futbolu gibi sporların tanıtımının yapılmasının ardından son buldu. Kutlamalar 7 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

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