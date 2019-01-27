Isparta Davrazspor taraftar grubu 32 Gençlik: “Verdiğiniz destek ortada”

32 Gençlik Taraftar Gurubu Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Grup sorumlusu Uğur Tarakçı ve 30 kişilik taraftar gurubu, Başkan Günaydın'a bugüne kadar Isparta Davrazspor'a ve taraftar gurubuna yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Tarakçı, “Davrazspor'a 3 yıldır verdiğiniz destek ortadadır. Kimileri ‘para vermedi, destek vermedi' diyor. Biz işin içinde olduğumuz için bunun böyle olmadığını biliyoruz. İki yılda yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde para verdiniz. Bu yılda yine 100 bin lira verdiniz. Yine yardım sözü verdiniz” dedi.

“Sizleri yeniden başımızda görmeyi yürekten, gönülden istiyoruz”

Isparta Davrazspor'un vazgeçilmez taraftar grubu 32 Gençlik, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti. 32 Gençlik Taraftar Gurubu Sorumlusu Uğur Tarakçı, “Başkanım bugüne kadar bizlere verdiğiniz destekten dolayı sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Yeni dönemde de sizleri başımızda görmekten gurur duyacağız. Sizleri yeniden başımızda görmeyi yürekten, gönülden istiyoruz. Davrazspor'a 3 yıldır verdiğiniz destek ortadadır. Kimileri ‘para vermedi, destek vermedi' diyor. Biz işin içinde olduğumuz için bunun böyle olmadığını biliyoruz. İki yılda yaklaşık bir milyon liranın üzerinde para verdiniz, bunu hepimiz biliyoruz. Bu yılda yine yardımda bulundunuz, 100 bin lira verdiniz. Yine yardım sözü verdiniz” dedi.

Günaydın: “Sözümüz olmadığı halde ilaç olmaya çalışıyoruz”

Isparta Davrazspor'un kentin takımı olduğunu ve her zaman sporun yanında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “32 Gençlik, heyecanlı, güzel, enerjik bir taraftar gurubumuz. Böyle bir gurubun olması, birlik içerisinde Davrazspor'umuzu desteklerinden dolayı teşekkür ve tebrik ediyoruz. Bu sezon hiçbir sözümüz yoktu, son zamanda sorunlar oldu. Sözümüz olmadığı halde son zamanlarda bir miktar tabiri caizse ilaç olmaya çalışıyoruz. Yine ilaç olacağız, ilaç olacağımız rakamı da arkadaşlarımız biliyor” diye konuştu.

“BAL bize layık değil”

Isparta Davrazspor'un bir üst lige çıkmasını arzu ettiğini, çıktıktan sonra da yine alt küme takımlarına destek olacaklarını belirten Günaydın, “Bal ligi bize layık değil. Çok daha yukarı liglere çıkmamız lazım. Altyapı olarak da yine kendi çocuklarımızla kendi takımlarımızla bu ligleri sürdürmemiz gerekiyor. Emrespor'dan umudumuz var, yine birkaç takımımızı daha ortaya çıkaracağız ve bu kulüplerimizde Davrazspor'umuzun altyapısı olsun istiyoruz. Bu takımlarımızı da destekleyeceğiz. Altyapısı olmayan bir konu ileriye gidemez. Isparta Davrazspor'un altyapısını geliştiremezsek işimiz zor. Umudumuzu hiçbir zaman kesmeyin, destekleyin, sizler moral veriyorsunuz” görüşlerinde bulundu.