Isparta DKMP'nin tedavi ettiği 5 yaban hayvanı doğaya salındı

Isparta'da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen yaralı yaban hayvanları, tedavi ve rehabilite sürecinin ardından doğaya salındı.

Isparta'da duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde 1 ebabil, 1 ibibik, 1 kukumav, 1 sincap ve 1 yabani tavşanı bulundu.

DKMP 6.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü'ne getirilen yaralı hayvanlar, veteriner hekim kontrolleri yapıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Isparta Şube Müdürlüğü tarafından 1 haftalık tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan 5 yaban hayvanı daha sonra tabiata salındı.

Tabiatta çeşitli sebeplerle yaralanan hayvanların tabii yaban alanlarına bırakıldığı belirtildi.