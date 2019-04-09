Isparta Emniyetinden şehit ve gaziler onuruna vefa yemeği

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası münasebetiyle şehit ve gaziler onuruna yemek verildi. Emniyet Müdürlüğü adına yemekte konuşan Komiser Yardımcısı Gamze Başgönül, “Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran borçluyuz.” dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler, gaziler ve gazi ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi. Isparta Polis Evi'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Emniyet Müdür Yardımcıları Cengiz Sağlam, Kamuran Koç, Bülent Akbaş, şube müdürleri, amir, komiser ve farklı şubelerden çok sayıda polis memuru katıldı. Programda, İl Emniyet Müdürü Erol ve Emniyet Müdür Yardımcısı Sağlam, İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında şehit olan Ispartalı polis memuru Durmuş Öcal'ın ailesiyle aynı masayı paylaşırken, diğer polis müdürleri ve amirler de şehit ailelerinin bulunduğu diğer masalarda yer aldı.

“Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran borçluyuz”

Isparta Emniyet Müdürlüğü adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Komiser Yardımcısı Gamze Başgönül, “Aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimiz, teşkilatımızın 174. yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz yemek davetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran borçluyuz. Sizler, en değerli varlıklarınızı bu vatan için şehit verdiniz. Ondan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları, bizim için varlık sebebi olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu yemekte bizlerle beraber olduğunuz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

Yemek sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program dualar edilerek son buldu.