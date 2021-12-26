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Isparta Emrespor farklı kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 2. Grupta mücadele eden Isparta Emrespor, Konya temsilcisi Akşehirspor'la oynadığı maçı 5-0 kazandı.


Emrespor, rakibini farklı mağlup etti. Kırmızı-siyahlıları galibiyete taşıyan golleri: 17 ve 82. Dakikalarda Ethem Özden, 59. Dakikada Sezer Döl, 61.dakikada Oğulcan Aktaş ve 85. Dakikada Bahri Arslanlı attı. Puanını 19'a çıkartan Emrespor, lider Sarayönü Belediyespor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

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