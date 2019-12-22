Isparta Emrespor'dan 23 goll? fark

Amat?r Futbol Ligi'nin 11. haftas?nda lider Emrespor, Tu?raspor'u 23-0 yenerek tarihi bir farka imza att?.

Isparta Milli Egemenlik Sahas?'nda oynanan ma?? Burak Yanarda?, Musa Y?lmaz ve Erkut Delikta? y?netti. Emrespor, Bilge (7), Emre (4), Erdem (3), Yasin (3), S?leyman (3), ?mer (3) ile 23 gol buldu. Bu dakikadan sonra Tu?raspor'da 5 oyuncu sakatl?k bahanesiyle oyun alan? d???na ??kt?.

Kar??la?man?n hakemi Burak Yanarda?, Tu?raspor'un sahada 6 ki?i kald???n? g?r?nce ma?? tatil etti. Kar??la?ma 23-0 sona ererken, Emresporlular, ma? sonunda devreye lider girmenin sevincini ya?ad?lar.

Emrespor 2. Ba?kan? Ender K?z?ltan, tarihi farkla imza att?klar?n? belirterek, ?Neredeyse 3 dakikada bir gol att?k. Amac?m?z, Isparta ?ampiyonlu?u, ard?ndan B?lgesel Amat?r Lig. O nedenle devre aras?nda da bol bol ?zel ma? yap?p, B?lgesel Amat?r Lig (BAL) hedefimize ula?aca??z. Ba?ta ba?kan?m?z Ozan Gezer'e, y?netimimize, hocam?z Mustafa ?zsavlu'ya, Akif Karadem'e, Hasan Ta?k?ran'a, Musa G?zel'e, sporcular?m?za ve taraftar?m?za sonsuz te?ekk?r ediyorum? dedi.