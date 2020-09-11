Isparta Emrespor'dan Milletvekili Gökgöz'e plaket

Isparta'yı Bölgesel Amatör Futbol Liginde Gelendostsporla birlikte temsil edecek olan Emrespor'da yönetim ziyaretlerine devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ü ziyaret ettiler. Ziyarette Kulüp Başkanı Ozan Gezer ve yöneticiler hazır bulundu.

Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ün Emrespor formasını giydiğini belirterek, takıma katkılarından dolayı teşekkür etti. Kırmızı-siyahlılar, Milletvekili Gökgöz'e teşekkür plaketi, forma ve özel logolu Emrespor bardağı hediye ettiler.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emrespor'un yanında olduklarını ve gereken desteği vereceğini söyledi. Kendisinin de yıllarca Emrespor formasını giydiğini belirterek, “Emrespor'un altyapı ve akademi anlamında yaptığı çalışmaları başarılı buluyorum. Merdivenleri tek tek çıkmak lazım. Emrespor'a yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de başarılar diliyorum” dedi.