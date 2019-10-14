İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı istifa etti

Isparta İl Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı, sürpriz bir kararla istifa ettiğini açıkladı.



Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı yaptığı istifa açıklamasında, şunları söyledi:


“7 Ağustos 2017 tarihinden beri yürütmekte olduğum İl Hakem Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Görev sürem içerisinde Isparta hakemliğinin verilecek her göreve hazır olmasını, görevi başarıyla tamamlayarak verilecek bir sonraki görevde tercih edilmesini, bunun da hakemlerimizin bir üst kategoride Isparta ilini başarıyla temsil etmesini hedef olarak aldım. Bu görevde kısmen başarılı kısmen de başarısız olduk. Görevim süresince desteğinizi ve yardımlarınızı hep hissettim. Bunun için sizlere minnet ve şükranlarını sunarım. Biliyorum ki ortak amacımız, Isparta'da futbolun başarısı ve belli bir seviyeye gelmesi bu nedenle bu toplumun içinde olmaya devam edeceğiz. Bu bir nöbet, devralacak arkadaşlarımıza da destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla arzı veda eder, saygılar sunarım”.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.