Isparta Gelendostspor, Bozbaş'a emanet

Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekibi Gelendostspor, yeni sezonda hedefini Bölgesel Amatör Lig (BAL) olarak belirledi.

Bordo - Mavililer, yeni sezonda hedefine ulaşmak için gittiği takımları şampiyon yapan genç ve başarılı teknik adam Fatih Bozbaş ile anlaştı. Daha önce Merkez Gençlikspor, Deregümüspor, Savspor, Özel İdarespor ve Keçiborlu Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan Bozbaş, Gelendostspor ile de mutlu sona ulaşmak istiyor.

Diğer taraftan Gelendostspor yönetimi, dış transferde Emrespor'dan santrfor Ömer Faruk Demirtaş'ı kadrosuna kattı.

Antrenör Fatih Bozbaş'ın gelmesiyle birlikte transferde hareketlilik yaşayacağı öngörülen Gelendostspor'da, takviyelerin sürmesi bekleniyor.