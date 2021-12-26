Isparta Gençler Halter Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Açılış seremonisine Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, Federasyon yönetim kurulu üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek organizasyona ev sahipliğinin yapmanın mutluluğu yaşadıklarını söyleyerek, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ise konuşmasında Isparta'nın halter branşında başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, organizasyon emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye Şampiyonası boyunca Işıkkent Spor Salonunda geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hüseyin Şensoy unutulmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Federasyon Başkanı Talat Ünlü ile birlikte Hüseyin Şensoy'un ailesine plaket takdim etti. Ardından protokol üyeleri tarafından sıkletlerinde derece elde eden sporculara madalya takdim edildi.