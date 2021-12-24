Isparta GES'te yatırımlar başladı

İlk etapta mono blok beton köşk ile güç trafolarının yerleştirme işlemleri yapılıyor.

Isparta Belediyesi, Senirce Ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin 5,6 Megavatlık kısmının inşaatı için startı verdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığından GES yatırımları için tahsisi alınan Senirce ovasındaki tarım gibi alanlar için kullanılamayan atıl durumdaki arazi, ekonomiye kazandırılıyor. Güneş enerji sistemleri yatırımları için gerçekleştirilen ihaleyi alan firma, arazide çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta 4'er adet mono blok beton köşk ile güç trafoları alana getirildi. Mono blok beton köşkler arazide belirlenen alanlara yerleştiriliyor. Bu işlemin ardından güç trafolarının montajı yapılacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından güneş panellerinin montajına geçilecek. Çalışmaların 4 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

ISBAŞ'ın çatısına kurulacak olan 1 Megavatlık GES için de anlaşma yapılmıştı. Isparta Belediyesi, GES yatırımlarıyla hem ülkenin enerji üretimine katkı sunacak hem de belediyenin enerji giderlerinde ciddi bir tasarruf sağlayacak. Ayrıca güneş enerji sistemleri sayesinde elde edilecek enerji tasarrufu ile şehre yeni yatırımlar kazandırılacak.