Isparta Gökçay'a Hava Bisikleti Parkuru

Isparta Belediye Başkanı Günaydın'ın ilk dönem projesi olarak hayata geçen Gökçay Mesirelik alan günün teknolojik şartlarına göre yenileniyor. Mesirelik alanda yer alan çocuk oyun alanı ve spor alanları A'dan, Z'ye modern bir şekilde inşa edildiğini kaydeden Başkan Günaydın, “Gökçay'a insanlarımızın spor yapabilecekleri, çocuklarımızın güzel vakit geçirebilecekleri alanlar yapıyoruz. Göletler üzerine de hava bisikleti parkuru kuruyoruz” dedi.

“Bir bütün olarak ele alıyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından 1999-2004 döneminde şehre kazandırılan ve şehrin en büyük mesirelik alanı Gökçay günün şartlarına göre yenileniyor. Bir yandan mesirelik alanda bulunan pergolalar ve piknik alanları yeniden düzenlenirken, alandaki tüm lavabo ve tuvaletlerin bakımları ile yeni yerler yapıldı. Gökçay mesirelik alanının 400 dönümden oluştuğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Gökçay'ı bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi.

Gökçay'a hava bisikleti parkuru

Gökçay'ın çağa göre yenilenmesi gerektiğini dile getiren Günaydın, alan içerisinde yer alan çocuk oyun alanlarının metrekaresinin büyütüldüğünü, mevcut oyuncakların yerine yenilerinin getirildiğini ve montaj çalışmalarına geçeceklerini belirtti. Günaydın yine ülkede ender illerde yer alan hava bisikleti parkurunun da Gökçay göletlerinin üzerine kurulması çalışmalarının başlatıldığını dile getirerek, “Halkımızın kendini daha iyi hissedebilecekleri bir alan yapıyoruz” dedi. Çocuk oyun alanı içerisinde yüksekliği 14 metreyi bulan oyuncakların da bulunacağını aktaran Günaydın, “Gökçay eğlence ve spor bakımından başta çocuklarımız ve velilerinin zevkle gelebileceği bir mekan haline geliyor” ifadesinde bulundu.

Bir yılda 27 yeni park yapıldı

Kış günü olmasına karşın çalışmaların şehir genelinde devam ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Tüm Isparta'da yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene 27 adet yeni park yaptık. 300'e yakın irili ufaklı parkımızın da yenileme çalışmalarına geçtik. Bu parklarımızın bazılarında yenileme çalışmaları tamamlandı” görüşlerinde bulundu.

“Isparta'mızı bir başka yapmak istiyoruz”

Yaptıkları yapılar, tesisler, çocuk oyun alanlarıyla Isparta'nın yaşanabilir şehir unvanına katkıda bulunduğunu dile getiren Günaydın, “Isparta'mızı bir başka yapmak istiyoruz. Şehrimizi konuşulan, değeri olan, müzeler, yaşayan kent, ekonomi kenti yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha yeni başlıyoruz”

Daha yapacakları işlerinin bulunduğunu ifade eden Günaydın, “Daha yeni başlıyoruz. Isparta'nın altyapısı bitti, önemli yapılar yapıldı. Zannediliyor ki, bu iş burada bitti. Yakında projelerimizi açıklayacağız. Esas şimdi başlıyoruz, bitti denilen yerde esasa başlıyoruz. Isparta yaşanabilirlik unvanının yakasını hiçbir zaman bırakmayacak. Şehrimizde ekonomik, iktisadi ve turizm daha da gelişecek. Turizm dediğimizde basit, normal olaylar değil, büyük kültürel, tarihi değerler. Isparta'nın sesi ülkemizin dışına fırlayacak, bunun peşindeyiz, onun için gece gündüz en soğuk günlerde bile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun” görüşlerinde bulundu.