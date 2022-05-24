Isparta Gül Festivali'ne hazırlanıyor

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta gül festivaline hazırlanıyor. Ekonomik değerinin yanı sıra önemli bir turizm değeri olan gülün hasatı, her yıl Mayıs ayının ortasında başlayıp Temmuz ayının ilk haftalarına kadar devam ediyor. Gül Bahçeleri de yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

3-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Gül Festivali'nin detayları Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda görüşüldü. Isparta'nın mevcut turizm verilerinin yanı sıra turizm ve tanıtım alanında bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül Festivali'nde yapılacak faaliyetler için de bilgi alış verişinde bulunuldu.