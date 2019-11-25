Isparta Gülü, Başkan Başdeğirmen'in de katılımıyla İstanbul'daki kongrede ele alındı

Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri, Fitoterapi, Aromaterapi, Apiterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katıldığı programla İstanbul WOW Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Üç gün süren kongrenin son gününde, Isparta Gülü için yeni hedefler ile kültürümüzde ve kozmetikte gülün önemi ele alındı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de birer konuşma yaptığı konferansta Isparta gülünün sağlık ve kozmetikteki faydaları, gül ve lavanta turizmi ele alındı.

Isparta Gülü için yeni hedefler ile kültürümüzde ve kozmetikte gülün önemi başlığında düzenlenen oturumda ayrıca ‘Isparta Gülünün değerlendirilmesinde Osmanlı Modeli', ‘Isparta Gül Tarımı ve gül posasının değerlendirilmesinde yeni modeller' ‘Gül uçucu yağının Türkiye ve Dünya Piyasalarındaki geleceği' ele alındı. Konu başlıkları ile ilgili Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Murat Kartal, Doç. Dr. Sabri Erbaş, Aromaterapist Sadık Arslan ve Tarım Bakanlığı Uzmanı Şenay Sevengör, Süleyman Kınacı sunumlar gerçekleştirdi.

Programın düzenlendiği WOW Kongre Merkezi buram buram Isparta gülü kokarken, misafirler gül fotoğrafları ile ilgili açılan sergiye büyük ilgi gösterirken, misafirlere gül lokumu ikramında bulunuldu. Kongrede ayrıca gülde alternatif sektörlerle gülün finansal gücünün artırılması, 2020 Gül Kozmetik Fuarı ve Festivali için de ön tanıtım faaliyetlerinde bulunuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kongre Merkezinde açılan stantları da tek tek gezerek, ürünler ve sektördeki gelişmeler ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

22 Kasım 2019 Cuma günü Fitoterapötik Bakış, Türkiye ve Dünya'da Fitoterapi ile başlayan kongre 24 Kasım Pazar günü Klinik Aromaterapi Uygulamaları ve Aromaterapide Pratik Uygulamalar ve Formüller Atölyesi ile son buldu.

Diğer taraftan kongre katılımcılarından Gülşen Talu da yaptığı yorumda, katılımcılara teşekkür ederken Isparta'nın tanıtımından duyduğu memnuniyetini ifade etti. Talu yorumunda şunları kaydetti; “Isparta doğal güzellikleriyle ancak bu kadar güzel, içten ve samimi tanıtılırdı. Hele belediye başkanınızın heyecanı, anlatımı, samimiyeti muhteşemdi. Salondaki güller efsaneydi. Gül şerbetinin rengi olağanüstüydü, ancak biraz şekerliydi. Bütün broşürleriniz sanki gül kokuyordu. Gül sularınız ve lokumlarınız için ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. Bir şehir anca bu kadar aşkla anlatılırdı. Sonsuz teşekkürler. Emeğinize sağlık”.