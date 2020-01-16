Isparta Hızırbey Ortaokulu üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Isparta'da 2019-2020 Yıldızlar Hentbol Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon Hızırbey Orta Okulu oldu. Hentbol müsabakalarında Hızırbey Orta Okulu, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Hentbol takımı, namağlup olarak il birincisi oldu.

Son üç yılda üst üste üçüncü kez il şampiyonu olan Hızırbey Orta Okulu'nun bu başarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Tevfik Akar, Beden Eğitimi Öğretmeni Veysel Efe ve Antrenör Recep Aydemir'i kutladı.