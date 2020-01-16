İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta Hızırbey Ortaokulu üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Isparta’da 2019-2020 Yıldızlar Hentbol Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon Hızırbey Orta Okulu oldu.

Isparta'da 2019-2020 Yıldızlar Hentbol Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon Hızırbey Orta Okulu oldu. Hentbol müsabakalarında Hızırbey Orta Okulu, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Hentbol takımı, namağlup olarak il birincisi oldu.


Son üç yılda üst üste üçüncü kez il şampiyonu olan Hızırbey Orta Okulu'nun bu başarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Tevfik Akar, Beden Eğitimi Öğretmeni Veysel Efe ve Antrenör Recep Aydemir'i kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.