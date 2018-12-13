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Isparta için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, bugün akşam saatlerinden itibaren Isparta ve ilçeleri için kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 4.Antalya Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Isparta ve ilçelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren hafif şekilde kar yağışı uyarısı yapılırken, vatandaşların meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayları ile görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı duyarlı olmaları istendi.


Yetkililer, olası kötü olayların önüne geçmek adına bu tür durumları karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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