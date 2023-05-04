Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü gül hasat sezonuna hazır

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gül hasadında çalıştırılmak üzere, farklı illerden Isparta'ya gelen ailelerin ve çocuklarına özel "Çocuk Dostu Alan" ile güvenli ve bir alan oluşturuldu.

Gül hasadında çalışmak üzere her yıl Isparta'ya gelen mevsimlik gezici tarım işçileri ve aileleri, yaşamlarının büyük bir bölümünü hasadı yapılan ürünlerin izinde farklı coğrafyalarda, farklı illerde ve zor şartlar altında geçiriyor. Bu zorlukların aşılması için aileleri ile gül hasadına gelen çocuklara Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Keçiborlu Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör iş birliğinde Keçiborlu ilçesi Ardıçlı köyünde oluşturulan "Çocuk Dostu Alan" ile güvenli ve çocukluklarını yaşayabilecekleri bir alan oluşturuldu. 2022 yılı gül hasadı döneminde Isparta'nın Keçiborlu ilçesine gelen yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocukları Sevil Anaokulu, Senir İlkokulu, Senir Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde mobil şubeler açılarak oluşturulan "Çocuk Dostu Alan"da konteyner ve çadır sınıflarda düzenlenen eğitimlere katılarak bahar dönemini verimli bir şekilde geçirdi.

2023 yılı gül hasat sezonu hazırlıkları için Keçiborlu ilçesi Tepecik köyünde bulunan eski okul binası, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onarılarak mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına eğitim vermek üzere kullanılır hale getirildi. Ardıçlı ve Tepecik köylerinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için 2023 yılı gül hasat dönemi hazırlıkları tamamlandı.