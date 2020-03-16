Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz: "Öğrencilerimizi AVM'lerde görmek istemiyoruz”

Yılmaz, “Öğrencilerimiz toplu halde bulunan yerlerden uzak dursunlar” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar 2 haftalığına tatil edildi. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, tatilin ilk haftasında öğrencilere dinlenmeleri yönünde tavsiyede bulunurken, onları alışveriş merkezleri gibi toplu halde bulunan yerlerden uzak olmaları konusunda da uyardı. Yılmaz, “Öğrencilerimiz ilk hafta dinlensinler, akıl zeka oyunları oynasınlar, aileleriyle vakit geçirsinler. Öğrencilerimiz toplu halde bulunan yerlerden uzak dursunlar. Biz öğrencilerimizi AVM'lerde görmek istemiyoruz. Öğrencilerimizin bu süreçte kendi evlerinde bulunmaları çok önemli. Birinci haftayı aileyle vakit geçirme, akıl zeka oyunları oynama ve kitap okuma ile geçirelim diyoruz. İkinci hafta da uzaktan eğitim dediğimiz modele geçiyoruz. Burada EBA var. Bizim portalımız ve televizyon kanallarıyla eğitim var. Televizyon kanallarıyla eğitimin nasıl olacağı bakanlığımız tarafından açıklanacak. EBA ile eğitimimiz şöyle olacak; öğrencilerimiz internet üzerinden girdikleri portaldan hangi sınıftaysa o sınıfı seçip, hangi dersse hem konu anlatımlarını hem de konu anlatımları sonrasındaki soru çözümlerini çok kolay yapabilecekler” diye konuştu.

“8. sınıfların sınavdan dolayı kaygıları var”

Cuma günü okulları gezerek EBA'nın kullanımını anlattıklarını ifade eden Yılmaz, “Ayrıca öğrencilerimizi korona virüs konusunda rahatlatmaya çalıştık. Öğrencilerimizin herhangi bir korkuları ve kaygıları yok. Sadece 8. Sınıflar biraz sınavla alakalı ‘acaba 2 hafta bize ne tür sıkıntılar getirebilir' diye endişe ettiler. Onlara da sizler ‘birinci ve ikinci haftada da EBA'da ders anlatımlarına devam edin, soru çözümü yapın okul açıldıktan sonra sizlerin konu eksikliğinizi tamamlayacağız' diyerek kendilerini rahatlatmış olduk. Velilerimiz iki haftalık arayı kayıp olarak görmesinler. Öğretmenlerimiz mutlaka telafi eğitimi yapacaktır. EBA'yı izleseler de yapacaktır izlemeseler de yapacaktır. Ancak önerimiz bu süreçte mutlaka EBA'yı takip etmeleri. Çünkü çok iyi bir eğitim portalı. Sınavlarda da bu eğitim portalındaki soru örneklerinin benzerleri çıkabiliyor” dedi.