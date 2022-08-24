Isparta İl Özel İdaresi bu yıl 75 kilometrelik yolda çalışma yapıyor

Vali Aydın Baruş, merkeze bağlı Darıören köyünde devam devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı.

“75 kilometre civarında bir yol yapımı gerçekleştireceğiz”

10 gün içerisinde bu çalışmayı tamamlamayı planladıklarını söyleyen Vali Baruş, çalışmalarla yolun dar olan kesimleri, virajların genişletildiğini ve yolun daha kullanılabilir daha ulaşılabilir hale getirildiğini aktardı. Baruş, " Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık 20 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik, sıcak asfalt planımız 40 kilometre. Bu yıl içerisinde 35 kilometrede sathi sathi kaplama planladık dolayısıyla toplamda 75 kilometre civarında bir yol yapımı gerçekleştireceğiz" dedi.

Darıören köyündeki yol çalışmasının 2 yıl önde planlandığını aktaran Milletvekili Gökgöz ise Bugüne kadar biz grup köy yollarında öremli mesafe aldıklarını kaydetti.