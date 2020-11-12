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Isparta İl Özel İdaresinin 2021 yılı tahmini bütçesi 160 milyon lira olarak belirlendi

Isparta’da İl Özel İdaresinin 2021 yılı tahmini bütçesi 160 milyon lira olarak belirlenirken, il genel meclisinde bütçe maratonu devam ediyor.

Isparta'da İl Özel İdaresinin 2021 yılı tahmini bütçesi 160 milyon lira olarak belirlenirken, il genel meclisinde bütçe maratonu devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, bu yıl köylere 185 kilometre sıcak asfalt döktüklerini belirterek, önümüzdeki sene de bu çalışmanın devam edeceğini söyledi.


İl Genel Meclisinde İl Özel İdaresinin 2021 yılı tahmini bütçe ve performans görüşmeleri devam ediyor. İl Özel İdaresinin bu yıl için belirlenen 150 milyon liralık bütçesi 2021'de 10 milyon lira artışla 160 milyon TL olarak öngörüldü. Bu kapsamda özel idare birimleri ve kentteki kamu kurumları meclis üyelerine sunumlar gerçekleştiriyor. Ay sonuna doğru tamamlanacak olan sunumların ardından mecliste 2021 yılı tahmini bütçesi oylanacak.



“2021 yılı hedefimiz 160 milyon TL”


İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu gereği bütçe görüşmelerini sürdürdüklerini ifade ederek, “2020 yılı için yaklaşık 150 milyon liralık bir bütçemiz vardı. Bu yıl ki yatırım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2021 yılı için 160 milyon liralık bir hedefimiz var. Bunu da çalışmalarımızın sonucunda Ispartalıların hizmetine sunacak. Hedefimiz devletimizin bize vermiş olduğu imkanları etkin ve verimli şekilde kullanarak daha çok hizmet vermek. Bunu da çalışmalarımız neticelerinde göreceğiz” dedi.



“Bu yıl 185 kilometre asfalt döktük”


Bu yıl içerisinde Isparta merkez ve ilçelere bağlı köylerde toplam 185 kilometre asfalt döktüklerini kaydeden Keskin, "Hedefimizin tamamı tuttu. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde de aynı performansı sürdürerek köylerimizin asfalt çalışmalarını bitirmiş olacağız. Ayrıca Melikler köprüsündeki asfalt çalışmamızı da önümüzdeki hafta itibariyle bitireceğiz” diye konuştu.

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