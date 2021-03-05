Isparta ile Japonya'nın Moriyama kenti arasında gül, kozmetik ve turizm işbirliği

Isparta ile Japonya'nın Moriyama şehri arasında başta gül ve kozmetik sektörü ile turizm işbirliği konuları ele alındı. Online olarak gerçekleşen ve kültürel, sosyal, ekonomik ve turizm işbirliği yönündeki görüşmelerde, geçmişten, günümüze Türkiye ile Japonya arasındaki iyi ilişkiler, dostluklar pekiştirildi.

Isparta'daki gül ve kozmetik sektörünün daha iyi yerlere gelebilmesi amacıyla büyük çaba harcayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle, Isparta ile Japonya'nın Moriyama şehri arasında işbirliği konularının ele alındığı video konferans sistemiyle toplantı düzenlendi.

Moriyama'daki gül ve kozmetik sektörünün önde gelen 6 firmasının da katıldığı toplantıda Isparta Belediyesini, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün temsil etti. HIS Globalin organizasyonu ile hazırlanan Isparta ve Moriyama'nın tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından, Isparta Belediyesi ile Moriyama belediyelerinin, yerel yönetimler, kültürel, sosyal, ekonomik ve turizm alanında yapılabilecek işbirliği konuları görüşüldü.

“İş birlikteliği yapmak bizim için de bir onur”

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Japonya ile geçmişten günümüze iyi ilişkiler ve dostlukların bulunduğunu kaydederken, Moriyama şehri ile kardeş belediye olmak noktasında girişimlerde bulunulabileceğini aktardı. Yine gül ve kozmetik sektörleri arasında karşılıklı işbirlikleri ile üniversiteler arasında işbirliğine gidilebileceğini, turizm noktasına da Japon turistleri Isparta'da ağırlamaktan duyacakları memnuniyetini dile getirdi. Pandemideki süreç ve gelişmeler dikkate alınarak Isparta Belediyesi tarafından düzenlenebilecek Gül Festivalinde Moriyamalı vatandaşları şehre beklediklerini söyleyen Gözgün, “Isparta Belediyesi olarak Moriyama Belediyesi ile birlikte iş birlikteliği yapmak bizim için de bir onur. Bundan sonraki süreçte de Gül Şehirler adı altında Japonya'da Moriyama, Türkiye'de Isparta başta olmak üzere, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, bu noktada gül yetiştiren illerle karşılıklı işbirliğini sağlama noktasında belli protokollerde uzlaşı sağlayabileceğimizi, ticaret yapan firmalarla da karşılıklı ithalat, ihracat noktasına gül ve kozmetiğe dair ürünlerde iyi gelişmeler olacağını düşünüyoruz” dedi.

Isparta'daki kozmetik firmalarını temsilen toplantıya katılan Isparta Kozmetik Aromatik Yağlar ve Gül Üreticileri Derneği Başkanı Ramazan Kayacan da, derneklerine ilişkin bilgiler verirken, Japonya ile karşılıklı verimli çalışmalar olacağı kanaati taşıdıklarını dile getirdi.