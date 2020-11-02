Isparta İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ‘yapı stokunu çıkaralım' çağrısı

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde bazı binaların yıkıldığını belirterek, Isparta'nın da fay hatlarıyla çevrili olduğunu söyledi. Kentin konumu itibariyle ‘Isparta büklümü' diye adlandırılan fay hatlarının çevresinde kaldığına değinen Korkmaz, “Etrafımız yay şeklinde fay hatlarıyla çevrili. Bunlar aktif veya aktif olabilecek fay hatları. Zaten kuzey doğu Anadolu fay hattından önce harekete geçmesi beklenen Fethiye-Burdur fay hattı var. Bu 3 aşamadan oluşan bir fay hattı. Daha önce bunda kırılmalar olmuş. Kırılmayan bölümü Burdur ile Isparta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hat. Bunun devamı da Kayı'dan gelip Çünür ovasından geçen fay hattı. Isparta'nın gündemine gelebilecek en büyük fay hattı budur” dedi.

“İmar alanlarını açmadan önce fay hatlarını konuşmamız lazım”

Her depremin ardından konuşan uzmanların fay hatlarını dile getirdiğini kaydeden Korkmaz, yeni deprem yönetmeliğiyle birlikte Türkiye'nin deprem haritasında oluşturulduğunu söyledi. Deprem haritası sayesinde ada ve parsellerde ivme derinliklerini alabildiklerine işaret eden Şeref Korkmaz, “Fay hatlarımız belli. İmar alanlarını açmadan önce fay hatlarını konuşmamız lazım. Ama imara açtıktan sonra fay hatlarını konuşmaya gerek yok. Bu bağlamda yapılması gereken uzman mühendislerle çalışmaktır. Önce zemini irdeleyerek binalarımızı sağlam zemine yapmalıyız” dedi.

“Isparta'nın yapı stokunu çıkarmamız gerekiyor”

Üzerinde durulması gereken yapıların 1999 öncesinde inşa edilenler olduğunu belirten Şeref Korkmaz, şunları kaydetti: “2019 yılında imar barışı çıktı. Bu imar barışından yararlanan yapıların üzerinde de durulması lazım. Bizim önce Isparta'nın yapı stokunu çıkarmamız gerekiyor. Binalar tek tek tespit edilip, yapıldığı dönemdeki yönetmeliğe uygun olup olmadığı veya uygun yapıldı ama yönetmelikten sonra da içerisinde değişiklik var mı yok mu, bunların kontrol edilmesi lazım. İmar barışı çıkartılırken amaç yapı stokunu tespit etmekti. İmar barışında yapılar belirlendi. Bunların artık ilgili belediyelere tespit edilmesi lazım. İlgili belediyelerde yapı kayıt belgelerini belirleyip o bölgelerde gerekiyorsa güçlendirme ve gerekiyorsa kentsel dönüşüm olaylarına girmelidir. Ayrıca kurallara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmalı ve resen tüm kararları almalı.

“Kentsel dönüşüm üzerinde durulmalı”

Kentsel dönüşümde vatandaşla karşı karşıya gelebileceğiniz durumlar olacaktır. Belediyelerin burada oy kaygısına girmemesi lazım. Daha önce Isparta'da Davraz Mahallesi'nde bir çalışma yapılmış. Yapılan ankette yüzde 49 istemiyorum, yüzde 51 istiyorum demesine rağmen oy kaygısı için yüzde 49'un sesine kulak verilmiştir. Onun için kentsel dönüşüm üzerinde durulmalı.”