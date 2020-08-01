Isparta İYİ Parti'de istifaların arkası kesilmiyor

Isparta'da İYİ Parti İl Başkanı Özgür Tandoğan ve 7 ilçe başkanının görevi bırakmasının ardından İl Genel Meclis Üyesi Sinan Aydın da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aydın, il ve ilçe başkanları gibi istifa gerekçesini İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur olarak gösterdi.

Isparta'da İYİ Parti teşkilatında istifaların arkası kesilmiyor. İl Başkanı Özgür Tandoğan ve 7 ilçe başkanı 29 Temmuz'da ortak basın toplantısı ile görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Toplantıda konuşan Tandoğan, istifa gerekçesini İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur olarak göstermişti. Bu istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Sinan Aydın, yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aydın da istifa gerekçesi olarak Aylin Cesur'u gösterdi.

“Bu iddialar partimizin ilkelerine büyük bir darbe vurmuştur”

Aydın, yaptığı açıklamada İYİ Parti'de son dönemde yaşananların verdikleri demokrasi mücadelesine gölge düşürmeye başladığını belirterek, “Isparta merkez ilçe seçimleri 05/07/2020 tarihinde kurucu Merkez İlçe Başkanı Hasan Büyükçam'ın işletmekte olduğu kafede yapılmıştır. Genel Merkezin teşkilatlara gönderdiği gözlemci bulundurma şartı genelgesine rağmen İYİ Parti Genel Merkezinden kimse seçimlere gözlemci olarak gönderilmemiştir. Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un İYİ Parti Genel Merkezini ‘gözlemci gönderdiğiniz takdirde istifa ederim' şeklinde tehdit ettiği iddiaları ise bizi derinden üzmüş ve partimizin ilkelerine büyük bir darbe vurmuştur” dedi.

“Bir milletvekilinin görevi ses kaydı ve ekran görüntüsü almak değildir”

Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türk milliyetçilerinin maruz kaldığı bu olaylara başta genel başkan yardımcısı Ispartalı hemşerimiz Nuri Okutan olmak üzere parti üst yönetimi duyarsız kalmıştır. Isparta İYİ Parti Teşkilatını Aylin Cesur'un istifa tehditleri karşında yalnız bırakmışlardır. Yerel seçimlerde Aylin Cesur'un Belediye Başkan adayımız Gökmen Gökmenoğlu'na destek olmadığı bilinmektedir. Soruyorum Gökmen Bey için ne değişti? Aylin Cesur'un şimdiki hedefi ise partinin tüm borçlarını ödeyen İl Başkanımız Özgür Tandoğan olmuştur. Şimdi görüyorum ki Sayın Meral Akşener'i cumhurbaşkanı yapma hedefi ile çıktığımız bu yolda maalesef küçük hesaplardan, 90'lı yılların merkez siyasetinden kendimizi kurtaramadığımızı acı gerçeklerle gördüm. Küçük hesaplar yapan 90'lı yılların siyasetçisi Aylin Cesur'a soruyorum İl Başkanımız Özgür Tandoğan partinin borçlarını temizlerken siz neredeydiniz? Isparta'da İYİ Partilileri ötekileştiren Aylin Cesur, bir milletvekilinin görevi değildir ekran görüntüsü almak ve ses kaydı almak, hele hele yönetimdeki kişilerin sosyal medya hesaplarında kimleri beğendiğine kadar takip etmek hiç görevi değildir. Bunu size bir Ispartalı olarak hatırlatmak isterim. Bir milletvekilinin görevi başta seçim bölgesi olmak üzere memleketine hizmet etmektir. Bizler memleket sevdasında bu yola düşmüşken siz kendi şovunuzun peşindeydiniz hem de bir şehit cenazesini alet edecek kadar ama sizi uyarayım Aylin Cesur, ülkücüler sizin küçük oyunlarla kurduğunuz şovunuza alet olmaz. Çünkü ülkücüler şerefli bir bayrağın taşıyıcılarıdır. Sizi şahsıma sorsalar inandığınızı söylediğiniz merhum Demirel'in sözüyle cevap veririm. Bir kelimeyle anlatın derseniz ‘iyidir' derim. İki kelimeyle anlatın derseniz ‘iyi değildir' derim. Biz bu yola çıktığımızda çok şey hayal etmiştik ama kendilerine eski demokrat diyen bir kitlenin fitnelerinin hedefi olacağımızı, şahsi ikbal ve hırslarını tatmin etme yeri olacağımızı düşünemedik. Türk-İslam davasında ömrü boyunca ülkücü olarak yaşayan şahsım başını ülkücülerin çekmediği hiçbir yerde olmamıştır, olmayacaktır. İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi bildirir, il genel meclis üyeliğimde halkımın emrinde çalışmaya devam edeceğimi tüm kamuoyuna bildiririm.”

Cesur'un Burdur'daki sözleri büyük tepki çekmişti

Isparta'da istifaların odağında olan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinin Burdur olağan kongresinde yaptığı konuşmada Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve bunun hesabını sorarız” demişti. Cesur'un bu sözleri her kesimden büyük tepki çekmişti.