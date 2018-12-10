Isparta Jandarma'dan ilçelerde huzur operasyonu

Operasyon çerçevesinde, Jandarma sorumluluk alanı içerisindeki umuma açık yerler tek tek denetlendi

Hafta sonunda gerçekleştirilen Keçiborlu ve Gelendost ilçelerindeki denetimlerde, 18 yaşından küçük müşteri bulunması, kapalı alanda sigara içilmesi ve kimlik bildiriminde bulunmamak konularıyla ilgili işyeri sahiplerine işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Restorantta ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Jandarma'nın Keçiborlu ilçesinde Ç.D.'ye ait restorantı denetiminde; işyeri çalışanlarıyla ilgili kimlik bildiriminde bulunmamak, 18 yaşından küçük müşteri olarak restorantta bulunması ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Konuyla ilgili işyeri sahibine idari işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildiği öğrenildi.

İşyerinde yapılan aramalarda ayrıca, Ç.D.'ye ait olduğu belirlenen 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği ve şahsa 572 TL tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve şarjör çıktı

Gelendost ilçesindeki uygulamalarda ise Jandarma, S.Ç.'ye ait bir işyerinde ‘Çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmaması' nedeniyle idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim etti. Söz konusu işyeri bahçesinde ayrıca S.Ç.'ye ait araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca fişeğinin ele geçirilerek yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.