Isparta lavanta festivaline hazırlanıyor

Ülkemizde üretilen lavantanın büyük bir kısmının sağlandığı Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge bürünmeye başladı. Lavanta tarlalarının tamamıyla mora büründüğü Lavanta Kokulu Köy Kuyucak'ta “Lavanta Festivali” 22-23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Türkiye lavanta üretiminin büyük bir kısmının sağlandığı Keçiborlu ilçesindeki lavanta bahçelerinde incelemelerde bulunup hazırlıklar ile ilgili bilgi aldı.

Isparta'da 1970'li yıllardan buyana lavanta üretildiğini kaydeden Vali Aydın Baruş, Isparta'nın lavanta üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, bütün ziyaretçileri 22-23-24 Temmuz tarihinde Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yapılacak Lavanta Festivaline davet etti.

Vali Baruş; “1970'li yıllardan buyana Keçiborlu ilçemizde, Kuyucak köyümüzde lavanta üretimi gerçekleştiriliyor. Isparta Türkiye'deki lavanta üretiminde 1. sırada olan bir il. Bu lavantanın sadece görselliği kokusuyla değil aynı zamanda ticari ürünleri ile ilimiz ekonomisine kazandırılması yolunda Kuyucak Köyü çok büyük mesafe kat etti. Lavanta hasatı Ağustos ayının sonlarına kadar sürecek. Tabii yükseltiye bağlı olarak daha yüksek rakımdaki yerlerde eylül ayı sonuna kadar lavanta hasatı gerçekleştirilecek. 2016 yılında 20.000 kişiden başlayan ziyaretçi sayısı 2019'da 750 bin kişiye ulaştı. Tabii pandemi nedeniyle son 2 yıldır ziyaretçi sayısında azalma olmakla birlikte 2021 yılında da yaklaşık 451 bin ziyaretçi aldık. İnşallah bu sene 2019 yılındaki rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye'nin tek parçada en büyük lavanta tarlasını Isparta Davraz Kayak Merkezinde oluşturduk ve tam 450 dönüm alana sahip. Akdeniz güneşinin sağlamış olduğu avantajla birlikte lavantamızın kalitesi konusunda iddialıyız. Ziyaretçilerimiz Türkiye'deki en iyi lavanta bahçelerini ve en iyi lavanta ürünleri de burada bulabilirler.” dedi.

Vali Aydın Baruş, Kuyucak köyünde Şehit P.Uzm.Çvş. Hüseyin Avni Korkmaz'ın kardeşleri tarafından hizmete alınan lavanta tesislerinin açılışını şehidin annesi Tayyibe Korkmaz'la birlikte gerçekleşti.