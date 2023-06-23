Isparta, LGS'de 6 birinci çıkardı

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “Isparta'yı üst düzey başarıya ulaştıran değerli 8. sınıf öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarına rehberlik eden tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ederim” dedi.

Türkiye birincisi öğrencilerin Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu, Sütçüler Merkez Ortaokulu, Hızırbey Ortaokulu, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu, Ülkü Ortaokulu ve Özel Bahçeşehir Ortaokulu'nda eğitim öğretim gördükleri bildirildi.