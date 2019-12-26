Isparta Mekke Eğitim Vakfı'nda 3. eğitim binası temeli atıldı

Isparta'da hafız yetiştiren önemli kurumlardan olan Mekke Eğitim Vakfı'nın 3. eğitim binası temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temeli atılan bina bodrum ve çatı ile birlikte yedi katlı olacak.

Dere Mahallesindeki Mekke Eğitim Vakfı Kur'an Kursları Külliyesinin üst bölümündeki alanda düzenlenen törene AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Emekli Müftü Mehmet Emin Avcı ve diğer müftülük yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Mekke Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Emekli Müftü Halil İbrahim Ertuç, “Mekke Eğitim Vakfı olarak bundan tam 24 yıl önce 1995 yılında 40 öğrenciyle çıktığımız bu yolda, yolumuza öğrenci sayımızı artırarak devam etmekteyiz. 40 öğrenci ile başladık ve bugün Allah'a şükürler olsun ki öğrenci sayımız 450'yi aşmıştır. Öğrenci sayımız giderek de artmaktadır. Kur'an Kursumuza yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce öğrenci gelmektedir. Bugün itibariyle Kur'an Kursumuzda 30 ülkeden 100'ü aşkın yabancı öğrenci, 50'yi aşkın şehirden de 300'ü aşkın öğrenci bulunmaktadır. Binamız 400 metrekare alan üzerine oturan 5 katlı, bodrum ve çatı katı ile birlikte 7 katlı bir bina olarak inşa edilecektir. ” dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından dua edildi ve daha sonra törene katılan protokol üyeleri Mekke Eğitim Vakfı 3. Eğitim Binasının temeline ilk harcı koyan beton mikserinin butonuna basarak binanın temelini attılar. Söz konusu binanın 1 yılda tamamlanması planlanıyor.