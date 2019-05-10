Isparta Mili Eğitim Müdürü Yıldırım görevden alındı

Isparta'da 15 Mart 2018 tarihinde göreve gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım görevden alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, 8 Mayıs itibariyle görevden alındı. Asli görev yeri Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) olan Yıldırım'ın akademisyenlik görevine geri döneceği öğrenildi. Yıldırım, görevden alınması sonrasında yayımladığı veda mesajında, "Öncelikle içinde yetiştiğim, mensubu olmaktan onur duyduğum camiaya hizmet etme fırsatını bana tanıyan büyüklerime teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre içerisinde beraber çalışma fırsatı yakaladığım İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki tüm mesai arkadaşlarıma bana verdikleri destek, hoşgörü ve sabırlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimizin her ortamda bana gösterdikleri sevgi ve saygı, gönüllerinde samimi ve güvenli bir yerim olduğunu hissettiriyor. Bu benim için en büyük hazinedir. Onlara minnet borçluyum” dedi.

“Başarı elde ettiysek bu hepimizin ama bir başarısızlık var ise sorumluluğu bana aittir”

“Ülkemizin geleceğine dair söyleyecek sözü olan, var gücüyle çalışan ve hiçbir karşılık beklemeden olağanüstü gayret gösteren temiz kalpli öğretmenlerimizin gönüllerinde edindiğimi düşündüğüm yerime daima sahip çıkacağımdan emin olsunlar” diyen Yıldırım, “Emaneti gönüllerine teslim ediyorum. Öğretmenlik çok önemli bir meslek. Ülkemizin parlak geleceğine öğretmenlerimiz şekil veriyorlar. Bu kutsal mesleğin, öğretmenliğin yeniden keyfini yaşamak üzere onlardan biriyim, onlar gibiyim, onlarla birlikteyim. Emaneti aldığım ilk gün ifade ettiğim gibi eğitim yolculuğumuzda bir başarı elde ettiysek bu hepimizin ama bir başarısızlık var ise sorumluluğu bana aittir. Gönüller yapmaya devam edeceğim. Ülkem adına, milletim adına hizmet mücadelem, bilgi, fikir ve tecrübelerimi aktif olarak sunma gayretim ve arayışım devam edecektir” ifadelerini kullandı.