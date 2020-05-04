Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim stüdyosu kurdu

Stüdyoda öğretmenler, öğrencilerle karşılıklı etkileşim halinde canlı ders yapabilecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşıyor. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Eğitim Akademisi kapsamında bakanlığın uzaktan eğitim sürecine destek verebilmek amacıyla küçük bir stüdyo kurdu. Müdürlük hizmet binasında kurulan ve içerisinde akıllı tahta, bilgisayar ile bir kameranın yer aldığı stüdyo sayesinde 8. sınıflar için Liseye Geçiş Sınavı (LGS), 12'inci sınıflar için de üniversiteye geçiş sınavları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi‘ne (AYT) hazırlık niteliğinde canlı dersler yapılacak. Karşılıklı etkileşim halinde gerçekleştirilecek olan derslerde öğrenciler, anlayamadıkları veya takıldıkları yerleri öğretmenlere sorabilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan dersler, tüm Türkiye'deki öğrencilere açık olacak. Stüdyoda canlı ders deneme çekimleri tamamlanırken, ilk ders 4 Mayıs Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak.

“Sosyal medya üzerinden canlı yayında dersler yapılacak”

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Türkiye'nin Covid-19 salgını kapsamında bir mücadele verdiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitim faaliyetlerine yerel bazda destek vermek amacıyla bir stüdyo kurduklarını ifade eden Yılmaz, “Kurumsal olarak sosyal medya hesapları oluşturduk ve hesaplar üzerinden canlı yayınlar yapacağız. Alanında en iyi öğretmenlerimizi belirledik. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı ve etkileşimli dersler vereceğiz” diye konuştu.

“Öğrenciler soru sorup, cevabını alabilecek”

Derslerle ilgili bir planlama yaptıklarına değinen Yılmaz, “Derslerin EBA ile çakışmaması gerekiyor. Derslerimizi 8 ve 12'inci sınıfların bütün konularını kapsayacak şekilde planladık. Normal EBA derslerinden ziyade derslerimiz etkileşimli olacak. Öğretmenimiz anlatırken öğrenciler soru sorabilecek ve bu sorular öğretmenimiz tarafından cevaplanabilecek. Derslerimiz LGS, TYT ve AYT'ye göre değişecek. Sürelerini de 30 ve 40 dakika olarak planlıyoruz” dedi.