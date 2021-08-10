Isparta, Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Araştırması'nda 192 üniversite arasında 80 puanla 21. sıraya yerleşerek yüksek memnuniyet hissedilen şehirler arasındaki yerini aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” (ÖDÜŞ) araştırmasının 2020 yılı sonuçlarına göre Isparta, “Yüksek Derecede Memnuniyet Hissedilen” iller arasında 21. sırada yer alıyor.

Şehrin ulaşım imkanı, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi birçok kriterin ölçüldüğü araştırmada, 80 bine yakın öğrencisi bulunan Isparta, A grubuna yerleşerek yüksek memnuniyet sunan şehirler arasına girdi. Türkiye'deki 81 ilde bulunan 125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin 386 öğrenciden elde edilen sonuçlara göre öğrenciler, 192 üniversite arasından sadece 27 şehirden memnuniyet hissediyor. İki üniversitesi bulunan Isparta öğrenci dostu üniversiteler arasındaki yerini aldı.