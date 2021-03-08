Isparta polisinden torbacı operasyonu

Isparta'da emniyet ekiplerinin uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik düzenlediği operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 24-26 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 8 paket halinde 5 gram eroin, 7 paket halinde 11,79 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan alüminyum folyo, 5 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ve 1 adet şırınga ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem başlatılırken, aynı operasyonlarda yakalanarak haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılan Ü.A. ve Ö.Y. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polisin Şubat ayında aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 16 şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.